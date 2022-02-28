Танки пылают, россиян убивают: захваченной российской техникой становится все больше
28 февраля 2022 , 14:43Читати новину українською
Источник:Последний Блок-пост
Украинцы бок о бок борются с российскими оккупантами и захватывают их технику. В сети появилось фото украинцев, захвативших российский танк и повесивших на нем надпись "Русский корабль".
Захваченной российской техники становится все больше. Украинцы борются вместе – гражданские вместе с ВСУ, полицией и теробороной.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Танки пылают, россиян убивают. Короче, понедельник проходит неплохо.
Украинцы захватили танк российских оккупантов / Фото Последний Блок-пост
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