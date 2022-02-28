Танки пылают, россиян убивают: захваченной российской техникой становится все больше

28 февраля 2022 , 14:43
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Источник:

Последний Блок-пост

Украинцы бок о бок борются с российскими оккупантами и захватывают их технику. В сети появилось фото украинцев, захвативших российский танк и повесивших на нем надпись "Русский корабль".

Захваченной российской техники становится все больше. Украинцы борются вместе – гражданские вместе с ВСУ, полицией и теробороной.

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Полный текст сообщения:

Танки пылают, россиян убивают. Короче, понедельник проходит неплохо.

Украинцы захватили танк российских оккупантов / Фото Последний Блок-пост

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Автор: Ярослава Прадід