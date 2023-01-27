Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Параллельно разные СМИ сообщают, что Россия готовит новое наступление уже в ближайшие месяцы – февраль – март. Поэтому вполне логично, что некоторые танки не успеют "доехать" в Украину на тот момент.

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Украина сможет более уверенно использовать танки

По словам Шейтельмана, в этом нет ничего страшного. Ведь даже так Украина сможет без чрезмерной осторожности использовать собственные танки.

Не будет американских танков в этот момент. Но. У нас есть свои танки. Мы не могли много их использовать, ведь был риск потерять. А новые не имели возможности взять. А когда ты знаешь, что через месяц придут танки, а потом еще, то с большей уверенностью можешь оперировать нынешними танками,

– заметил Шейтельман.

Как подчеркнул политтехнолог, главное в этой ситуации – предсказуемость и график поставок. Поэтому теперь ясно, о чем говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече 17 января.

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В общем, ситуация с американскими Abrams немного сложнее, чем с другими танками. В Европе нет готовой ремонтной базы для таких танков. А без нее они превращаются в простую кучу металла.

Для Leopard 2 ремонтные базы есть и в Чехии, и в Польше. А для Abrams – нет. А танк нужно постоянно обслуживать. Без этого он превратится в груду железа. Представьте сколько нужно разных деталей, шестерен, винтиков и т.п.

– отметил Шейтельман.

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