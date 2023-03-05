Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Денис Попович. По его словам, прототип нового танка был представлен летом 2022 года, а в Украине смогут производить до 400 единиц в год.

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Особенности Panther

Денис Попович отметил, что танк Panther KF51 – это новейшая разработка концерна Rheinmetall, производящего также Leopard 2 и другие немецкие танки. По словам Поповича, Panther KF51 разработан на базе Leopard 2, а поскольку Украина уже имеет на вооружении танки Leopard, то потенциальный переход на Panther пройдет без проблем.

Кроме наличия современной электроники, экипаж нового танка состоит из 4 человек вместо 3, как в других танках НАТО. У Panther KF51 отсутствует позиция заряжающего, поскольку процесс зарядки пушки был автоматизирован.

Кроме технологичности, Panther имеет еще одно весомое преимущество.

У него пушка 130 миллиметров. Мы знаем о том, что танки НАТО имеют пушку калибра 120 миллиметров, а у этого 130. То есть стоит ожидать, что огневая мощность этой машины больше Leopard 2,

– подчеркнул военный аналитик.

Среди рисков для строительства нового завода в Украине Дмитрий Попович назвал угрозу ракетной атаки, которую уже успел анонсировать заместитель председателя российского совбеза Дмитрий Медведев.

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Но Дмитрий Попович отметил, что руководитель Rheinmetall заявил, что строительство завода можно будет защитить от российских атак.

Какие преимущества от строительства

Кроме создания новых рабочих мест, вооружения украинской армии современной техникой и новых инвестиций, военный аналитик назвал полную интеграцию в структуры НАТО, что является важным преимуществом.

"Структуры НАТО сейчас рассматривают Украину как место, где можно развивать собственное производство. Это полная интеграция Украины в структуры НАТО, что может свидетельствовать о том, что мы очень быстро продвигаемся по членству в этой организации", – сказал Попович.

Как можно защитить строительство

Денис Попович не исключил того, что из-за угрозы ракетных ударов со стороны России построить танковый завод в Украине могут под землей. Поскольку угроза российских ударов слишком высока для такого объекта, ПВО может не справиться с вероятной массированной атакой.

"Сколько бы систем ПВО ни было сосредоточено вокруг определенного объекта, эти системы могут быть пробиты в результате массированной атаки, поэтому стопроцентной гарантии, что удастся защитить тот или иной объект, никакие новейшие системы ПВО дать не могут", – пояснил аналитик.

Что известно о возможном строительстве танкового завода в Украине