Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Денис Попович. За його словами, прототип нового танка був представлений влітку 2022, а в Україні зможуть виробляти до 400 одиниць в рік.

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Особливості Panther

Денис Попович зазначив, що танк Panther KF51 – це найновіша розробка концерну Rheinmetall, який виготовляє також Leopard 2 та інші німецькі танки. За словами Поповича, Panther KF51 розроблено на базі Leopard 2, а оскільки Україна вже має на озброєнні танки Leopard, то потенційний перехід на Panther пройде без проблем.

Окрім наявності сучасної електроніки, екіпаж нового танку складається з 4 осіб замість 3, як в інших танках НАТО. В Panther KF51 відсутня позиція заряджаючого, оскільки процес заряджання гармати було автоматизовано.

Окрім технологічності, Panther має ще одну вагому перевагу.

В нього гармата 130 міліметрів. Ми знаємо про те, що танки НАТО мають гармату калібру 120 міліметрів, а у цього 130. Тобто варто очікувати на те, що вогнева потужність цієї машини більша за Leopard 2,

– підкреслив військовий аналітик.

Серед ризиків для будівництва нового заводу в Україні Дмитро Попович назвав загрозу ракетної атаки, яку вже встиг анонсувати заступник голови російського радбезу Дмітрій Мєдвєдєв.

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Але Дмитро Попович наголосив на тому, що керівник Rheinmetall заявив, що будівництво заводу можна буде захистити від російських атак.

Які переваги від будівництва

Окрім створення нових робочих місць, озброєння української армії сучасною технікою та нових інвестицій, військовий аналітик назвав повну інтеграцію в структури НАТО, що є вагомою перевагою.

"Структури НАТО зараз розглядають Україну як місце, де можна розвивати власне виробництво. Це повна інтеграція України в структури НАТО, що може свідчити про те, що ми дуже швидко просуваємось в напрямку членства в цій організації, – сказав Попович.

Як можна захистити будівництво

Денис Попович не виключив того, що через загрозу ракетних ударів зі сторони Росії, побудувати танковий завод в Україні можуть під землею. Оскільки загроза російських ударів є занадто високою для такого об'єкта, ППО може не впоратись із ймовірною масованою атакою.

"Скільки б систем ППО не було зосереджено навколо певного об'єкта, ці системи можуть бути пробиті внаслідок масованої атаки, тому стовідсоткової гарантії що вдасться захистити той чи інший об'єкт жодні найновіші системи ППО дати не можуть", – пояснив аналітик.

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