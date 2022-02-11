Танки врага все ближе к линии разграничения: Генштаб ВСУ показал карту ситуации на Донбассе
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты разместили на Донбассе 148 единиц военной техники с нарушением минских договоренностей. Речь идет о танках и самоходных гаубицах.
По данным Генштаба, наименьшее расстояние от линии соприкосновения, на которой враг разместил технику, 36 километров.
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Где именно оккупанты размещают технику
В Генштабе отметили, что зафиксировали скопление вражеской техники в зоне действия так называемых первого и второго армейского корпусов.
Первый армейский корпус
Оккупанты разместили 118 единиц вооружения и военной техники, из них:
- с нарушением линии отвода в районе Тернового (57 километров от линии соприкосновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц);
- с нарушением районов хранения в районах: Покровка (36 километров от линии соприкосновения) – танки (17 единиц); Терновое (57 километров от линии соприкосновения) – танки (58 единиц).
Также удалось зафиксировать военное присутствие в зоне безопасности в районах:
- Покровка (36 километров от линии соприкосновения) – ББМ (17 единиц);
- Терновое (57 километров от линии соприкосновения) – ББМ (15 единиц).
Второй армейский корпус
Так враг разместил 30 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением районов хранения в районе:
- Круглик (31 километр от линии соприкосновения) – танки (27 единиц);
- Смиле (31 километр от линии соприкосновения) – БМП (3 единицы).
Где именно оккупанты размещают технику / Фото Генштаб ВСУ
В Генштабе не исключают дальнейшей эскалации
Также В Генштабе сообщили, что работа наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области регулярно сопровождается препятствиями со стороны пророссийских боевиков.
Зафиксированные нарушения со стороны оккупантов свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности,
– говорится в сообщении.
В частности, во время полета над участком разведения в районе Петровское БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS средствами РЭБ противника.
Текст публикации Генштаба ВСУ:
За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований России, которая размещена с нарушением Минских договоренностей. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения. Вооруженные силы Украины оставляют за собой право открывать ответный огонь в случае наступательных действий после неудачной попытки использования координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня.