Танки врага все ближе к линии разграничения: Генштаб ВСУ показал карту ситуации на Донбассе

Оккупанты разместили на Донбассе 148 единиц военной техники с нарушением минских договоренностей. Речь идет о танках и самоходных гаубицах.

По данным Генштаба, наименьшее расстояние от линии соприкосновения, на которой враг разместил технику, 36 километров.

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Где именно оккупанты размещают технику

В Генштабе отметили, что зафиксировали скопление вражеской техники в зоне действия так называемых первого и второго армейского корпусов.

Первый армейский корпус

Оккупанты разместили 118 единиц вооружения и военной техники, из них:

с нарушением линии отвода в районе Тернового (57 километров от линии соприкосновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц);

с нарушением районов хранения в районах: Покровка (36 километров от линии соприкосновения) – танки (17 единиц); Терновое (57 километров от линии соприкосновения) – танки (58 единиц).

Также удалось зафиксировать военное присутствие в зоне безопасности в районах:

Покровка (36 километров от линии соприкосновения) – ББМ (17 единиц);

Терновое (57 километров от линии соприкосновения) – ББМ (15 единиц).

Второй армейский корпус

Так враг разместил 30 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением районов хранения в районе:

Круглик (31 километр от линии соприкосновения) – танки (27 единиц);

Смиле (31 километр от линии соприкосновения) – БМП (3 единицы).

Где именно оккупанты размещают технику / Фото Генштаб ВСУ

В Генштабе не исключают дальнейшей эскалации

Также В Генштабе сообщили, что работа наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области регулярно сопровождается препятствиями со стороны пророссийских боевиков.

Зафиксированные нарушения со стороны оккупантов свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности,

– говорится в сообщении.

В частности, во время полета над участком разведения в районе Петровское БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS средствами РЭБ противника.

Текст публикации Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований России, которая размещена с нарушением Минских договоренностей. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения. Вооруженные силы Украины оставляют за собой право открывать ответный огонь в случае наступательных действий после неудачной попытки использования координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня.