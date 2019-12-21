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      Танкистку боевиков с позывным "Ветерок" приговорили к 5 годам условно

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      Светлана Дрюк / скриншот

      Павлоградский городской районный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку боевиков Светлану Дрюк, о которой российские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка", к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

      Женщина сдалась власти и дала показания против России. Об этом говорится на сайте суда и в материалах судебного реестра.

      Актуально: РосСМИ показали украинских военных, которые пять лет находятся в плену боевиков: фото

      Она признана виновной за участие в террористической деятельности в 2014-2018 годах. В этот период женщина участвовала в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона так называемого "11-го Дунай-Енакиевского полка 1 армейского корпуса "ДНР"".

      Террористическая деятельность Дрюк закончилась 30 декабря 2018 года, а уже в мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.

      В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и которые участвовали в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.

      Как Светлана Дрюк попала в руки СБУ

      Ее вывезли из Донецкой области сотрудники украинской контрразведки после того, как осенью 2018 года в районе Чистяково (бывший Торез) из-за взрыва были уничтожены восемь танков Т-72 незаконного вооруженного формирования "11-й полк "ДНР"", где она служила.

      Историю женщины рассказывали на телеканале "1+1" в марте 2019 года:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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