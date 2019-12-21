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      Танкістку бойовиків із позивним "Вітерець" засудили до 5 років умовно

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      Світлана Дрюк / скріншот

      Павлоградський міськрайонний суд 16 грудня засудив колишню танкістку бойовиків Світлану Дрюк, про яку російські пропагандисти зняли фільм "Ополченочка", до п'яти років позбавлення волі із випробувальним терміном три роки.

      Жінка здалася владі і дала свідчення проти Росії. Про це мовиться на сайті суду і в матеріалах судового реєстру.

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      Вона визнана винною за участь у терористичній діяльності у 2014-2018 роках. У цей період жінка брала участь у війні проти України, пройшовши шлях від санітарки до заступниці начальника штабу танкового батальйону так званого "11-го Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу "ДНР"".

      Терористична діяльність Дрюк закінчилася 30 грудня 2018 року, а вже у травні 2019 року вона підписала з українським прокурором угоду про визнання провини.

      В ході досудового розслідування обвинувачена видала понад 20 кадрових російських військових, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області і які брали участь у війні проти України, а також розповіла про постачання бойової техніки з території РФ.

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      Її вивезли з Донецької області співробітники української контррозвідки після того, як восени 2018 року у районі Чистяково (колишній Торез) через вибух були знищені вісім танків Т-72 незаконного збройного формування "11-й полк "ДНР"", де вона служила.

      Історію жінки розповідали на телеканалі "1+1" у березні 2019 року:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території
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