В ожесточенном бою силы обороны Оперативного командования "Север" уничтожили танковое подразделение России, которое пыталось прорвать нашу оборону в Черниговской области.

К теме ВСУ удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой техники оккупантов

Следующей целью оккупантов, по данным наших защитников, была столица Украины. Однако "Север" разрушил планы рашистов, разбив вражеские танки вдребезги.

После ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть столицу нашей Родины,

– добавили в"Севере".

Российская техника превратилась в лом, а российские танкисты – в удобрение.

Украинские защитники разбили подразделение российских танкистов / Фото Оперативного командования "Север"

Накануне, 12 марта, Вооруженные Силы Украины освободили от "освободителей" еще 2 населенных пункта на Черниговщине. Вдобавок, они продолжают сдерживать вражеское наступление на Киев.

К теме – Украинские военные уничтожили дальнобойную российскую гаубицу: смотрите видео