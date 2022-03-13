У запеклому бою сили оборони Оперативного командування "Північ" знищили танковий підрозділ Росії, який намагався прорвати нашу оборону в Чернігівській області.

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Наступною метою окупантів, за даними наших захисників, була столиця України. Однак "Північ" зруйнувала плани рашистів, розбивши ворожі танки вщент.

Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини,

– додали у "Півночі".

Російська техніка перетворилася на брухт, а російські танкісти – на добриво.

Українські захисники розбили підрозділ російських танкістів / Фото Оперативного командування "Північ"

Напередодні, 12 березня, Збройні Сили України визволили від "асвабадітєлєй" ще 2 населені пункти на Чернігівщині. Вони також продовжують стримувати ворожий наступ на Київ.

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