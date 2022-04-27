"Танковый вундеркинд": в Минобороны рассказали о подполковнике Китугине и его подчиненных

Недавно танкисты из батальона подполковника Максима Китугина получили государственные награды. Украинские военные удерживают оборону на Востоке и ведут бои на одной из горячих точек.

Капитана и командира роты еще с 2014 года называют "танковым вундеркиндом". Такой прозвище предшествовало несколько успешных и героических поступков Китугина на фронте.

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Однажды боевики подбили одну из боевых машин украинцев. Частично раненый экипаж БМП принял бой. Тогда Китугин на своем танке пошел на помощь. С далекого расстояния он разнес одну из вражеских машин, огнем из пушки остановил пулемет и вывез на буксире подбитую машину собратьев.

После этого Китугин неоднократно в боях проявлял тактическую грамотность и комбат полковник Юрий Лакша назначил его начальником штаба батальона. За бои еще в 2014 году майор Максим Китугин получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а сегодня он комбат.

Делаем разное, но боремся за одно

Мы все занимаемся своим делом, кто больше, кто меньше, все за общее боремся, чтобы этих рашистов выгнать отсюда или уничтожить. Вместе, как говорится, и отца легче бить, вот вся группа и получила награды – командир роты, командиры танков, механики и наводчики,

– рассказал сам Кигутин.

Экипаж старшего сержанта Александра Слюсаренко – мехвод Артур Пилецкий и наводчик солдат Андрей Харитоненков в одном из боев получили контузии, когда их танк получил прямое попадание снаряда. Но тогда воины продолжили бой, а сегодня – снова в строю.

В том же бою был экипаж командира роты, в составе капитана Станислава Мадлинского, наводчика старшего сержанта Николая Сарапонюка и мехвода младшего сержанта Эдуарда Довгаля. Они уничтожили "беху", которая несколько дней пыталась разоблачить огневые точки украинцев, а также один настойчивый российский танк.

Китугин рассказывает, что трудностей в этом поединке было много, ведь танки оккупантов на месте почти не стоят, постоянно передвигаются, и NLAW не всегда могли их поймать для уверенного поражения.

"А Мадлинский этот танк поймал и сжег. Крушили минометные расчеты, пехоту. В одном из боев танк Мадлинского получил три попадания кумулятивными снарядами, загорелась взрывчатка в коробочках динамической защиты. Экипаж водой погасил пламя, залезли обратно в танк и вывели его из боя, продолжая отстреливаться", – рассказывает о бое подполковник.

Батальон Китугина ведет активную оборону, занимает определенные позиции, где настоящая линия фронта, а россияне действуют на том участке группами танков и другой брони, пытаясь пройти и продавить оборону.

Иногда это им удается, потом выбиваем их оттуда, сами продвигаемся вперед. Некоторые участки по нескольку раз переходят из рук в руки. Об усталости никто не говорит, как можно устать Родину защищать?

– отметил "Танковый вундеркинд".

Награды – заслуга подчиненных

Китугин говорит, что награды командиров – это заслуга подчиненных. А их задача – уберечь этих людей и сделать все, чтобы они остались живы и успешно выполнили задание. Рассказывает, что где-то нужно их прикрыть, а иногда просто поговорить.

Разговоры важны, ведь у каждого солдата свой уровень психической стойкости. Кто-то может испугаться и вида ракеты или как только слышит минометные разрывы.

"Но после того, как морально настроишь, то уже и в бой хотят. У меня один из награжденных получил боевую травму – просто сустав с плеча выпал. Привезли в госпиталь, сказали, что необходимо наложить бандаж и 2 недели в госпитале быть. Он сел. в медавтомобиль, говорит, "я здесь не останусь, я к пацанам поеду". Его врачи из машины вытаскивают, а он за свое. Так медики с ним назад и приехали", – рассказал Китугин.

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