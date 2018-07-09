Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия

Абсолютно дикая история в последние дни развивается в Исламской республике Иран. На этот раз новости оттуда никак не связаны ни с ядерной программой, ни с экономическими санкциями, ни с исламистами или войной в Сирии. Все одновременно проще и сложнее.

Иранские власти устроили охоту на девушек и женщин, которые выкладывают в Инстаграме страшные, ужасные видео, подрывающие основы государства и морали. Сюжет этих кошмарных роликов такой: девушка или женщина одну минуту танцует.

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Да, именно так – танцует. Ничего более неприличного там нет. Но для Ирана, страны теократической, набитой религиозными предрассудками, даже это – настоящий вызов системе.

Дело в том, что благодаря строгим религиозным правилам, иранские женщины живут на положении говорящей скотины. Им нельзя одеваться так, как они хотят, нельзя делать то, что им нравится. Они просто не имеют права распоряжаться своей жизнью и своим телом. Женщины там обязаны появляться в публичном пространстве с покрытой головой. Желательно – в средневековой одежде, полностью скрывающей детали фигуры. Снимать платок с головы или танцевать в присутствии посторонних мужчин категорически запрещается.



Женщины в Иране обязаны появляться в публичном пространстве с покрытой головой

Однако в последнее время интернет стал местом, где даже угнетенные иранские женщины почувствовали определенную степень свободы. Как правило, они записывают свои видео с танцами сами, без свидетелей, ну или с помощью ближайших друзей. Поскольку в Коране про инстаграм ничего не сказано, формально они не нарушают запрет на танцы перед другими мужчинами с непокрытой головой.

Танцут же они почти всегда без платка на голове, что вызывает дикую ярость религиозных фундаменталистов. Их невероятно бесит и корежит любое проявление правдивых эмоций, жажды жизни и уж тем более – любви.

Именно поэтому сейчас по всему Ирану идут полицейские облавы на красивых и жизнерадостных девушек-тинейджеров, организованные угрюмыми, толстыми, старыми и бородатыми мужиками. Именно такая публика управляет Ираном в наши дни. Эти извращенцы вычисляют обладательниц самых популярных блогов в Инстаграме, ловят их, а потом показывают по телевизору в специальной передаче. Избитые и напуганные девушки, закутанные в традиционную одежду, на камеру признаются в своих кошмарных преступлениях. А именно – в попытке стать свободным, независимым человеком.

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В иранских религиозных общинах девушка – это ценный товар для своего отца, своей семьи, а вовсе не самостоятельный человек. Тот факт, что она танцует у всех на глазах, товар этот портит. С их точки зрения, это недопустимо: "Никому не дадим разогнуть наши Скрепы!"

Однако усилия иранских властей пока дают эффект, противоположный желаемому. Дело в том, что общество (особенно молодая его часть) все чаще становится на сторону "провинившихся" девиц, а не "высокоморальных" исламских богословов.



Страница в инстраграме Маеде Ходжабри набрала больше 600 тысяч подписчиков

Число подписчиков страницы 18-летней Маеде Ходжабри, ставшей символом "танцевального протеста", перевалило за 600 тысяч. Аккаунт удалили, но уже есть его клоны, которые тоже быстро растут. Эта девушка действительно всем нравится!

Во всем мире люди рассмеются в ответ, если им сказать, что в Иране арестовывают подростков за танцы и желание быть красивыми и счастливыми, обвиняя их в непристойном поведении. При этом многочисленные педофилы ходят на свободе,

– так описал ситуацию известный в Иране блогер Хосейн Ронаги.

Там, кстати, распространена такая практика: богатые мужчины (особенно из числа высокоморальных религиозных лидеров) удочеряют девочек и насилуют всю жизнь. В Иране даже есть закон, позволяющий делать таких "дочерей" женами. Я думаю, вот об этой практике говорит блогер. На этом фоне видеороликов с танцующими девушками и женщинами в иранском интернете становится все больше. Интересно, что платками они порой закрывают не волосы (как полагается), а лица – чтобы их не узнали полицейские.

Хотя есть и такие, кто танцует открыто, ничего не скрывая. Они фактически делают политическое заявление: "Плевать мы хотели на вас и на ваши средневековые порядки. Всех не пересажаете!"

Maeade Hojabri, 19 ans, a été arrêtée pour avoir posté sur Instagram une vidéo d'elle en train de danser. En Iran, le simple fait pour une femme de danser, chanter ou montrer ses cheveux fait d'elle une criminelle. #NousSommesLeursVoix pic.twitter.com/gziNs24wRq — Anton Struve (@AntonStruve) 7 липня 2018 р.

Вы уже, наверное, заметили, что меня восхищает смелость этих женщин. Я, конечно, желаю им победы в их невероятно тяжелой борьбе против ржавых скреп и религиозного мракобесия.

Несмотря на очен плохой пиар, Иран – это замечательная страна, где живут отличные люди. По своему происхождению они, кстати, индоевропейцы. То есть это народ, скорее родственный нам, чем, скажем, арабам. И если они хотя бы частично начнут стряхивать с себя религиозный фундаментализм, навязанный им извне, то скоро мы просто не узнаем Иран. Он может запросто стать самой прогрессивной и самой продвинутой страной Ближнего Востока.



Пожелаем им победы в тяжелой борьбе против ржавых скреп и религиозного мракобесия

В этом смысле я возлагаю намного больше надежд на молодых иранских девушек, чем на Дональда Трампа и его экономические санкции. И, конечно, желаю свободы и победы Маеде Ходжабри и ее соратницам. Они – молодцы!

Билет в космос

И у меня есть серьезные новости, звучащие так, как будто они с другой планеты. Американская аэрокосмическая компания Blue Origin объявила, что со следующего года начинает продавать билеты в космос. Цена билета в пока не оглашается.

Но можно сделать некоторое предположение. Поскольку создатель Blue Origin Джефф Безос – богатейший в мире миллиардер (основатель Amazon), то, думаю, предприятие будет коммерческим. Соответственно, речь пойдет о десятках тысяч долларов за билетик. Первыми полетят сотрудники компании. Наверное, инженеры, отвечающие за безопасность. Ну а потом уже – все желающие и обладающие деньгами.



Джефф Безос – богатейший в мире миллиардер

Работать все будет так. Многоразовая ракета New Shepard поднимает многоразовую же обитаемую капсулу (с огромными иллюминаторами, кстати) в космос, на высоту свыше 100 километров. Потом они разделяются, ракета приземляется вертикально, как всем известный Facon9 Илона Маска. Тем временем капсула с туристами некоторое время болтается в космосе, а потом тоже приземляется – на парашютах, отдельно от ракеты. Потом перезаправка, короткое техобслуживание – и в новый полет.

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Похоже, массовый космический туризм начинается! Я бы тут сделал ударение именно на "массовый". Если все будет хорошо, потом будут отели и гостиницы в космосе, а за ними – научные лаборатори и даже промышенные предприятия. Кстати, для самого Джеффа Безоса это станет первым шагом к основанию колонии на Луне. Именно эту цель он считает для себя основной.

Так что мир действительно меняется.

И в Иране, в США и даже в космосе. Надо и нам делать выводы, чтобы не пропустить это явление!