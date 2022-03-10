О том, что они обнаружили в подбитом танке Т-72Б, рассказали в бригаде имени Черных Запорожцев. Украинские защитники отметили, что от экипажа мало что осталось.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
То, что осталось, бегает по полям – украинские военные
То, что осталось случайно живым – пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей,
– написали в 72 ОМБр.
Россияне оставили в военной технике то, чем нажились в украинских домах и магазинах. Намародерили довольно странный и непонятный набор: сахар, домашние тапочки, толстые носки, принтер, который уже был в употреблении, и кухонный комбайн.
Смотрите фото того, что осталось от оккупантов:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Посмотрите еще видео, как ВСУ разбивают вражескую технику:
Текст сообщения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев: