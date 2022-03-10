Про те, що вони знайшли у підбитому танку Т-72Б, розповіли у бригаді імені Чорних Запорожців. Українські захисники зауважили, що від екіпажу мало що залишилось.

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Те, що залишилось, бігає полями, – українські військові

Те, що залишилось випадково живим, – поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване у наших людей,

– написали в 72 ОМБр.

Росіяни залишили у військовій техніці те, чим нажились в українських домівках та магазинах. Намародерили досить дивний та незрозумілий набір: цукор, домашні капці, товсті шкарпетки, принтер, який вже був у користуванні, та кухонний комбайн.

Дивіться фото того, що залишилось від окупантів:

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Перегляньте ще відео, як ЗСУ розбивають ворожу техніку:

Текст допису 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців:

Від екіпажів цього танка Т-72Б та МТ-ЛБ мало що залишилось. Те що залшилось випадково живим - поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване у наших людей.

Капці, цукор, принтер, і кухонний комбайн.

Що в голові у тих тварин?

Вбивці та мародери.