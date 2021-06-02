Таран хочет перебрать часть полномочий Хомчака относительно руководства ВСУ, – Бутусов

Министр обороны Андрей Таран подчиняет себе управление армией, чтобы победить в "войне" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Чиновники фактически не общаются и не взаимодействуют.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По словам журналиста, Таран и Хомчак не проводят встреч, а взаимодействия и координации у руководства оборонного ведомства нет.

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Таран хочет победить в "войне" Хомчака

Бутусов отметил, что президент не уделяет серьезного внимания вопросам обороны, поэтому министр, которого поддерживает глава Офис у Президента Андрей Ермак, решил нанести удар по своему главному врагу.

Журналист добавил, что 28 мая на рассмотрение Кабмина Минобороны вынесло проект постановления о внесении изменений в положение о работе министерства, в котором все организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно директивами министра обороны. Раньше они были общими.

Проект Тарана – это попытка блокировать контроль армии непосредственно на себя, и лишить Хомчака любой независимости. Министр хочет решить все проблемы, и начать "рулить" самостоятельно, фактически лишив своего врага полномочий влиять на ситуацию,

– считает Бутусов.

Реакция со стороны Зеленского

Он также уточнил, что аналогичное противостояние происходит на уровне подчиненных Тарану и Хомчаку аппаратов. Мол, конфликты длятся уже более года, но единственное, что сделал за это время Зеленский, – запретил оппонентам подавать друг на друга в суды и обвинять друг друга публично. В то же время, отмечает журналист, причину конфликтов не устранили.

Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о том, что происходит, иметь "доступ до ушей" и единолично решать любые финансовые вопросы", – отметил Бутусов.

Он подытожил, что отсутствие коммуникации между министром и главкомом серьезно вредит работе Минобороны.