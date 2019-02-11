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      Таран: Большинство кандидатов в президенты хотят лишь засветиться и выгодно себя перепродать

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      Проходное место в списке в Раду стоит, по разным оценкам, от 2 до 5 миллионов долларов. Поэтому более половины кандидатов в президенты баллотируется лишь для того, чтобы через несколько месяцев выгодно "продать" свои проценты.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал член совета Реанимационного пакета реформ, политолог Виктор Таран.

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      По его словам, спаренные выборы – ключевая особенность избирательной кампании в 2019 году. И если бы спустя четыре месяца по завершению президентских выборов Украину не ожидали бы парламентские, ситуация сейчас была бы совсем другой – украинцы имели бы совсем других кандидатов и были бы объединения нескольких кандидатов вокруг одного.

      Зачем идти в президенты перед парламентскими выборами?

      Логика парламентской кампании, как отметил эксперт, особенно в парламентско-президентской республике, по другому трактует отношение к президентской кампании. Более половины кандидатов смотрят не на президентскую, а парламентскую кампанию, ведь: а) парламент формирует коалицию и выдвигает премьера; б) правительство, в свою очередь, занимается социально-экономическими вопросами, распределением министров между политическими силами, влияет на государственные предприятия, на бюджет и так далее.

      К тому же, часть кандидатов хочет "засветиться" с той целью, чтобы потом себя выгодно продать,
      – отметил Таран.

      Виктор Таран привел пример Ольги Богомолец: "Она принимала участие в президентской кампании 2014 года, получила свои 1,5%, и я более чем уверен, что потом эти 1,5% и продавала, чтобы попасть в БПП в первую десятку или где-то там рядом. Это же касается и других кандидатов, которые себя хотят потом "перепродать". А еще можно зайти не самому, а требовать, скажем "нарезать список" на какие-то условные 2%".

      Таким образом тот или иной кандидат может завести с собой нескольких своих людей, а цена парламентского проходного места в списке колеблется в пределах 2 – 5 миллионов. Регистрация кандидатом в президенты стоит каких-то 100 тысяч долларов, из которых потом можно заработать несколько миллионов,
      – подытожил политолог.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Коррупция Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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