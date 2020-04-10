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      Таран отменил приказ о реформе сил обороны

      - Читати новину українською
      Андрей Таран / uazmi.org

      Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран отменил приказ о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ. Этот приказ был издан его предшественником Степаном Полтораком.

      Таран подписал приказ №106, после чего приказ Полторака №141 был признан как "реализованный" и утративший силу 31 марта. Соответствующий документ размещенна сайте Минобороны.

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      Такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны, пишет "Зеркало недели". Хотя сроки и основные задачи приказа уже действительно не актуальны.

      Наках
      Приказ Тарана / Скриншот с сайта Минобороны

      По оценкам участников профильной рабочей группы в комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – 24 канал) необходимо внести изменения в более 15 законов, еще около 20 актов должен принять Кабмин.

      В то же время, Андрей Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Степан Полторак Андрей Таран Міністерство оборони України
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