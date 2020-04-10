Таран отменил приказ о реформе сил обороны

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран отменил приказ о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ. Этот приказ был издан его предшественником Степаном Полтораком.

Таран подписал приказ №106, после чего приказ Полторака №141 был признан как "реализованный" и утративший силу 31 марта. Соответствующий документ размещенна сайте Минобороны.

Актуально Как в условиях эпидемии пройдет призыв и увольнение срочников в запас

Такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны, пишет "Зеркало недели". Хотя сроки и основные задачи приказа уже действительно не актуальны.



Приказ Тарана / Скриншот с сайта Минобороны

По оценкам участников профильной рабочей группы в комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – 24 канал) необходимо внести изменения в более 15 законов, еще около 20 актов должен принять Кабмин.

В то же время, Андрей Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.