Таран отменил приказ о реформе сил обороны
Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран отменил приказ о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления ВСУ. Этот приказ был издан его предшественником Степаном Полтораком.
Таран подписал приказ №106, после чего приказ Полторака №141 был признан как "реализованный" и утративший силу 31 марта. Соответствующий документ размещенна сайте Минобороны.
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Такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны, пишет "Зеркало недели". Хотя сроки и основные задачи приказа уже действительно не актуальны.
Приказ Тарана / Скриншот с сайта Минобороны
По оценкам участников профильной рабочей группы в комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – 24 канал) необходимо внести изменения в более 15 законов, еще около 20 актов должен принять Кабмин.
В то же время, Андрей Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.
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