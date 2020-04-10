Таран скасував наказ про реформу сил оборони

Очільник Міністерства оборони України Андрій Таран скасував наказ про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління ЗСУ. Цей наказ був виданий його попередником Степаном Полтораком.

Таран підписав наказ №106, після чого наказ Полторака №141 був визнаним як "реалізований" і такий, що втратив чинність, 31 березня. Відповідний документ розміщений на сайті Міноборони.

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Таке формулювання викликало подив з боку іноземних радників та експертів і було сприйняте неоднозначно в самому Міноборони, пише "Дзеркало тижня". Хоча терміни та основні завдання наказу вже дійсно не актуальні.



Наказ Тарана / Скриншот із сайту Міноборони

За оцінками учасників профільної робочої групи в комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, для повної реалізації указів президента від 27 березня (про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу – 24 канал) необхідно внести зміни до понад 15 законів, ще близько 20 актів має прийняти Кабмін.

Водночас, Андрій Таран свою позицію з ключових питань реформування сил оборони не представив ні громадськості, ні іноземним радникам, ні ключовим міжнародним партнерам.