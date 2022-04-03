Тарас Чмут заявил о хороших новостях с украинскими противокорабельными ракетами "Нептун"

Глава фонда "Вернись живым" заявил, что есть хорошие новости, связанные с противокорабельными ракетами "Нептун". Их производят в Украине.

Об этом он написал на своей странице в твиттере. Пока без деталей.

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Известно, что "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Ее разрабатывали на протяжении 2014-2020 годов в конструкторском бюро "Луч". В 2020 году весь комплекс взяли на вооружение в ВСУ. Дальность полета ракеты – до 280 километров.

Ракета может уничтожать корабли с водоизмещением до 5 тысяч тонн. Она летит на сверхмалых высотах – несколько метров над уровнем моря. А также может маневрировать во время полета.

"Нептун" можно запускать с кораблей, наземного и воздушного базирования.

Испытания ракетного комплекса "Нептун", которые провели год назад: смотрите видео

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