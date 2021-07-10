Тарас Цымбалюк очаровал фото со свадьбы в Карпатах: невероятные кадры

Украинский секс-символ Тарас Цымбалюк больше не холостяк. Он женился на любимой Тине Антоненко. Свадьбу влюбленные сыграли посреди гор Карпат. Молодожены показали невероятные кадры с церемонии.

Звезда "Спіймати Кайдаша" и участник "Танцев звездами" Тарас Цымбалюк сделал предложение любимой в сентябре прошлого года, после трех лет отношений. Свидетелями признания стали тысячи телезрителей, ведь он предложил Тине выйти за него в прямом эфире.

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"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех самых пор я начал себя чувствовать самым счастливым мужчиной на земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь", – признался Тарас Цымбалюк.

Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка,

– растрогал актер.

Трогательный пост он дополнил фото с роскошной свадьбы, которая состоялась 3 июля среди гор Карпат. Влюбленные поженились в тайне от журналистов, пригласив на фантастическое празднование только самых близких.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко сказали друг другу "да" на фоне красивой арки из живых цветов. После романтической фотосессии молодожены пригласили гостей за стол, который накрыли под открытым небом. В свете фонарей они озвучили клятвы и исполнили первый свадебный танец под дождем.



Гости на свадьбе Тараса Цымбалюка / Фото из инстаграм-сторис актера

Пара восхитила свадебными нарядами:

актер надел классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой, однако довершил его не туфлями, а кроссовками;

любимая Тараса Цымбалюка выбрала невероятно красивое атласное платье с обнаженной спиной и бантом на талии. Наряд со шлейфом и разрезом в зоне декольте роскошно подчеркнул стройную фигуру Тины. Волосы блондинки собрали в изысканную прическу и сделали нежный макияж со стрелками.

Свадебные фото Тараса Цымбалюка / Кадры из инстаграма актера