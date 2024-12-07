У павшего Героя осталась жена и четверо детей. О печальном известии сообщило ГСЧС Ровенской области, передает 24 Канал.

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Защитника считали пропавшим без вести

Бывший спасатель Тарас Богданович Коваль пропал без вести на фронте. Недавно стало известно, что 7 декабря 2024 года он отдал свою жизнь за Украину. Погиб ветеран во время выполнения боевого задания на Сумщине.

Тарас Коваль родился во Львове в 1979 году. После обучения во Львовском пожарно-техническом училище переехал в город Вараш, что в Ровенской области. Там он работал начальником дежурной смены оперативно-координационного отделения ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

В 2018 году получил звание полковника, а через три года ушел на пенсию.

С началом полномасштабного вторжения России военный добровольно стал в ряды защитников Украины. Он служил техником 1-й стрелковой роты. За свою службу был отмечен государственной наградой – нагрудным знаком "Ветеран войны".

Кроме детей и жены у воина остались брат и родители.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павшего. Вечная слава и память Герою!

Напомним, журналист телеканала "Новый Чернигов" Богдан Заяц погиб 30 января во время выполнения боевого задания. Он вернулся на фронт даже после тяжелого ранения, чтобы и дальше защищать Украину.