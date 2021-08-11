Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь. На заседаниях ответственных комитетов, фракций, во время круглых столов и открытых дискуссий решили, что 2 института будут действовать совместно.
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"Нацсовет имеет те полномочия, которые бы усиливали институциональную способность уполномоченного. Это никоим образом не перебрасывание", – подчеркнул Креминь.
Взаимодействие уполномоченного и Нацсовета
Чиновник добавил, что проблему "не будут растворять" по разным институтам. Ее не будут заговаривать и не будут готовить отписки.
У нас есть свои инструменты, механизмы того, как мы будем действовать дальше,
– подчеркнул Креминь.
В то же время уполномоченный руководствуется языковым законом 2019 года, а Нацсовет – законом "О телевидении и радиовещании", изменения в который были в 2017 году. Он касается доли украинского языка на телеканалах, которая сейчас должна составлять не менее 75% от эфирного времени.
По словам омбудсмена, хоть Нацсовет является уполномоченным органом, нужно усиливать законодательные механизмы. Говорится о санкциях в отношении нарушителей языкового законодательства.
О языковом законе
Уполномоченный по защите государственного языка пояснил, что в 2019 году в парламенте рассматривали сразу 3 языковых законопроекта. Было рейтинговое голосование и каждая политсила пыталась продвинуть свой документ.
"Надо было найти сбалансированное и соответствующее решение", – отметил Креминь.
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