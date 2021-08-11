Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. На засіданнях відповідальних комітетів, фракцій, під час круглих столів та відкритих дискусій вирішили, що 2 інституції діятимуть спільно.

До теми Української буде більше: почали діяти нові норми мовного закону

"Нацрада має ті повноваження, які би підсилювали інституційну спроможність уповноваженого. Це жодним чином не перекидання", – наголосив Кремінь.

Взаємодія уповноваженого і Нацради

Посадовець додав, що проблему "не розчинятимуть" по різних інституціях. Її не заговорюватимуть і не готуватимуть відписки.

У нас є свої інструменти, механізми того, як ми діятимемо далі,

– підкреслив Кремінь.

Водночас уповноважений керується мовним законом 2019 року, а Нацрада – законом "Про телебачення та радіомовлення", зміни до якого були у 2017 році. Він стосується частки української мови на телеканалах, яка зараз має становити не менше 75% від ефірного часу.

За словами омбудсмена, хоч Нацрада є уповноваженим органом, потрібно посилювати законодавчі механізми. Мовиться про санкції щодо порушників мовного законодавства.

Про мовний закон

Уповноважений із захисту державної мови пояснив, що у 2019 році в парламенті розглядали одразу 3 мовних законопроєкти. Було рейтингове голосування і кожна політсила намагалася просунути свій документ.

"Треба було знайти збалансоване й відповідне рішення", – зазначив Кремінь.

Довідка. Зараз Нацрада щотижня моніторить ефіри телеканалів на дотримання нових норм мовного закону. Остання перевірка відбулася з 19 по 25 липня та показала, що 6 найбільших загальнонаціональних каналів дотрималися квот. Частка української мові в ефірах коливалася від 76% до 96%. Ознаки порушення спостерігали при розповсюдженні фільмів.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Кременем: відео



Де державна мова є обов'язковою в Україні / Інфографіка 24 каналу