Об этом 24 Каналу рассказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, заметив, что Наварро для президента США является настоящим авторитетом. Именно он ранее помог Трампу "избавиться от решетки".

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Почему Трамп слепо верит Наварро

По словам профессора Манхэттенского университета, хоть США приостановили введение новых тарифов на импорт из большинства стран на 90 дней, это решение свидетельствует об ограниченности знаний Трампа. Главным его советником по вопросам торговли и производства Наварро, который был рядом с президентом еще во время первой каденции.

Тогда он тоже советовал поднимать тарифы, но в команде были люди, которые могли этому противостоять. Теперь же таких людей нет.

Более того, Наварро для Трампа – самый большой авторитет. Он продемонстрировал ему за эти годы такую лояльность, что даже отсидел за Трампа 4 месяца по приговору суда. Тогда президент отказался прийти разговаривать с комиссией палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года. За неуважение к Конгрессу был суд,

– объяснил он.

Интересно, что один из ближайших соратников Трампа Илон Маск публично раскритиковал новые тарифы США, ведь они фактически "ставят крест" на китайском рынке бизнесмена. Из-за этого у Маска и Наварро возник конфликт – Маск назвал советника идиотом, на что тот в ответ сказал, что бизнесмен является простым сборщиком автомобилей.