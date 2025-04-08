Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии Маска под заметкой Рона Прагидеса.

Интересно! Трамп ввел масштабные пошлины по совету "эксперта" Рона Вара, которого не существует, – MSNBC

Почему Маск конфликтует с советником Трампа

Ранее Маск просил отменить новые пошлины Трампа. Поэтому досталось советнику президента США по вопросам торговли Питеру Наварро, который участвовал в подготовке новых тарифных планов.

У "Теслы" больше всего автомобилей американского производства. Наварро тупее мешка кирпича (...) Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью,

– высказался Маск.



Ссора Маска и Наварро / Скриншот из соцсетей

До этого он тоже оскорбительно отзывался о Наварро.

"Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо. Это приводит к проблеме с мозгами", – писал Маск.

Наварро не остался в долгу и ответил Маску. По его словам, на заводы "Теслы" поступают батареи из Японии и Китая, а электроника – из Тайваня. Мол, Маску невыгодны введенные пошлины, поэтому он и критикует новации.

"Мы все в Белом доме понимаем (и американский народ понимает), что Илон – производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей – он сборщик автомобилей. (...) Мы хотим, чтобы шины изготавливали в Акроне. Мы хотим, чтобы передачи делали в Индианаполисе. Мы хотим, чтобы двигатели изготавливали во Флинте и Сагино. И мы хотим, чтобы автомобили производили здесь", – заявил Наварро.

По его мнению, именно в этом и заключается разница между разработчиками тарифов и Маском. Команде Трампа нужно, чтобы абсолютно все комплектующие для авто производили исключительно в США.

Эксперты видят в ссоре Маска с Наварро опасность раскола республиканцев.