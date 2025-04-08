Маск владеет главной политической платформой – сетью X. Если Трамп вступит с ним в конфронтацию, это приведет к определенному расколу в Соединенных Штатах. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Смотрите также Торговая война США: брат Илона Маска раскритиковал решение Трампа

Как на Маска влияют новые тарифы Трампа

С ноября 2024 года состояние Илона Маска упало ниже отметки в 300 миллиардов долларов. Причиной этого стали новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщают, что бизнесмен лично обратился к американскому лидеру с просьбой повлиять на ситуацию и отменить определенные меры. Однако, это пока не меняет его позиции.

Как отметил Несвитайлов, Трамп не стал бы президентом США без финансирования и медийной поддержки Маска, который был готов к финансовым потерям, считая это своеобразной платой за власть. Однако ситуация изменилась, когда Трамп решил уволить Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США и еще и ввел пошлины, которые касаются его компаний.

Тарифы Трампа непосредственно влияют на SpaceX, Tesla и Starlink, ведь их продукция в значительном объеме зависит от импортных компонентов. Это существенно повышает расходы и может сделать продукцию менее конкурентоспособной, что еще больше ударит по доходам Маска.

О конфликте Маска с советником Трампа

Недавно Маск набросился с оскорбительными комментариями на главного экономического советника Белого дома Питера Наварро, который активно нахваливает введенные Трампом пошлины на импорт из Европы.

Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо. Это приводит к проблеме с мозгами,

– написал Маск на платформе Х.

Отвечая на упреки миллиардера, советник Трампа отверг его критику торговых пошлин.

"Мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает машины. Он просто защищает собственные интересы", – сказал Наварро.

Несмотря на падение своего состояния, Маск остается самым богатым человеком в мире, и его компании имеют многочисленные государственные контракты.

Почему ссора с Маском рискованна для Трампа

Сеть X (ранее Twitter) остается важной политической платформой. Если Маск вступит в открытую конфронтацию с Трампом, это может привести к расколу аудитории в США.

Этот конфликт только обостряется и может привести к серьезным последствиям,

– отметил эксперт-международник.

Такая ситуация может создать возможности для демократов, которые после выборов выглядели ослабленными, ведь между республиканцами начнется серьезная внутренняя борьба.