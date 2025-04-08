Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментарі Маска під дописом Рона Прагідеса.

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Чому Маск конфліктує з радником Трампа

Раніше Маск просив скасувати нові мита Трампа. Тож на горіхи дісталося радникові президента США з питань торгівлі Пітеру Наварро, який брав участь у підготовці нових тарифних планів.

"Тесла" має найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро тупіший за мішок цегли (...) Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею,

– висловився Маск.



Сварка Маска та Наварро / Скриншот із соцмереж

До того він теж образливо відгукувався про Наварро.

"Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре. Це призводить до проблеми з мізками", – писав Маск.

Наварро не лишився в боргу та відповів Маску. За його словами, на заводи "Тесли" надходять батареї з Японії та Китаю, а електроніка – з Тайваню. Мовляв, Маску невигідні запроваджені мита, тому він і критикує новації.

"Ми всі в Білому домі розуміємо (й американський народ розуміє), що Ілон – виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів – він збиральник автомобілів. (...) Ми хочемо, щоб шини виготовляли в Акроні. Ми хочемо, щоб передачі робили в Індіанаполісі. Ми хочемо, щоб двигуни виготовляли у Флінті та Сагіно. І ми хочемо, щоб автомобілі виробляли тут", – заявив Наварро.

На його думку, саме в цьому і полягає різниця між розробниками тарифів і Маском. Команді Трампа потрібно, щоб геть усі комплектуючі для авто виробляли виключно у США.

Експерти вбачають у сварці Маска з Наварро небезпеку розколу республіканців.