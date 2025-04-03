Мировой рынок еще никогда не переживал такого развития событий. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала проанализировал решение Трампа.

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Что означает торговая война Трампа

Как объяснил Клочок, страны, против которых ввели ограничения, сейчас имеют 2 варианта:

продавать свои товары в США, платя пошлины, что будет влиять на их доходы,

ограничить свою внешнеэкономическую деятельность с Вашингтоном.

Одним из важных факторов станет релокация – перемещение предприятий в другие страны или регионы.

Например, много европейских и американских компаний, в том числе и Илона Маска, размещают свои производственные мощности в Китае и Индии, что не нравится Дональду Трампу. Он считает, что это может негативно повлиять на доходы США.

Согласно наблюдениям руководителя Центра общественной аналитики "Башня", угроза заключается в том, что введение пошлин может привести к уменьшению доходов всех компаний, которые осуществляют торговлю с Соединенными Штатами.

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Однако цена на нефть осталась стабильной: 1 баррель марки Brent стоит 75 долларов, а российской Urals – 65 долларов за баррель. Фондовые рынки не претерпели резких колебаний, что свидетельствует об общей стабильности ситуации.

Валерий Клочок советует воздержаться от поспешных выводов, поскольку такого развития событий мировая экономика еще не переживала. Необходимо наблюдать за дальнейшими изменениями на глобальном рынке.