Во время заседания Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, что до конца отопительного сезона тарифы повышать не будут, передает 24 Канал.

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Что сказал Шмыгаль о тарифах в Украине

Шмыгаль сообщил, что четвертой программой "Зимней поддержки" являются неизменные зимние тарифы.

Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений мы не планируем,

– заявил премьер-министр Украины.

Шмыгаль также добавил, что "Зимняя поддержка" включает восемь программ. Одной из них является выплата 1000 гривен для всех граждан.

Напомним, что в период с 1 декабря до 28 февраля украинцы могут подать заявку, чтобы получить выплату. Средства можно будет потратить на развлечения, оплату медицинских и ветеринарных услуг, благотворительность, а также на покупку военных облигаций.