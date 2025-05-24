Украина передала России соратника Медведчука и экс-сотрудника СБУ
- 23 мая состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, во время которого стране-агрессору передали 70 коллаборационистов, в частности соратника Медведчука Александра Тарнашинского.
- Также в Россию выехал бывший работник СБУ Васильев.
23 мая состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 270 военных и 120 гражданских. Среди тех, кого отдали взамен оккупантам, были десятки коллаборационистов.
Так, в страну-агрессор выехали 70 коллаборационистов, которые выполняли задания российских спецслужб и сотрудничали с оккупационными властями, передает 24 Канал.
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Соратник Медведчука и бывший СБУшник
Среди предателей Украины, которых обменяли 23 мая, была и "большая рыба". Например, это соратник Медведчука Александр Тарнашинский.
Тарнашинский был одним из лидеров общественного движения "Украинский выбор", основанного председателем пророссийской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Тарнашинского задержали в Киеве в мае 2022 года. По версии СБУ, он по указанию российских спецслужб занимался подготовкой госпереворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским вторжением.
Тарнашинский и еще несколько его соратников планировали инициировать в Киеве так называемые "национальные сборы", на которых собирались утвердить резолюцию об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины. в 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.
В Россию 23 мая уехал и Виталий Васильев – бывший сотрудник СБУ в Луганске.
В 2020 году он получил паспорт "ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной власти контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки. За это его осудили на 5 лет лишения свободы.
Известно, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения.
По данным проекта "Миротворец", до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 – активно участвовал в организации "референдума" в городе.