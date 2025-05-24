Украина передала России соратника Медведчука и экс-сотрудника СБУ

23 мая состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 270 военных и 120 гражданских. Среди тех, кого отдали взамен оккупантам, были десятки коллаборационистов.

Так, в страну-агрессор выехали 70 коллаборационистов, которые выполняли задания российских спецслужб и сотрудничали с оккупационными властями, передает 24 Канал.

Смотрите также В рамках обмена в Россию отправили двух коллаборационистов из Ивано-Франковской области: что о них известно

Соратник Медведчука и бывший СБУшник

Среди предателей Украины, которых обменяли 23 мая, была и "большая рыба". Например, это соратник Медведчука Александр Тарнашинский.

Тарнашинский был одним из лидеров общественного движения "Украинский выбор", основанного председателем пророссийской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Тарнашинского задержали в Киеве в мае 2022 года. По версии СБУ, он по указанию российских спецслужб занимался подготовкой госпереворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским вторжением.

Тарнашинский и еще несколько его соратников планировали инициировать в Киеве так называемые "национальные сборы", на которых собирались утвердить резолюцию об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины. в 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.

В Россию 23 мая уехал и Виталий Васильев – бывший сотрудник СБУ в Луганске.

В 2020 году он получил паспорт "ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной власти контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки. За это его осудили на 5 лет лишения свободы.

Известно, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения.

По данным проекта "Миротворец", до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 – активно участвовал в организации "референдума" в городе.