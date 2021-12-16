Цены на салаты в столовой Верховной Рады колеблются от 25 до 46 гривен. Больше всего здесь придется заплатить за блюда из рыбы и мяса. 16 декабря суп гороховый с мясо-копчеными изделиями был единственным первым блюдом из всех представленных в меню. Он стоит 35 гривен.
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В столовой Верховной Рады предлагают широкий спектр блюд / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Среди гарниров – каша гречневая (26 гривен) и картофельное пюре (27 гривен). Народные избранники могут полакомиться таким десертами: желе фруктовое с вишней в стаканчике (37 гривен) и десерт "Джелатто" в стаканчике (78 гривен).
Больше всего в столовой ВРУ придется заплатить за блюда из рыбы и мяса / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
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Полный список цен на блюда в столовой парламента
Меню столовой Верховной Рады Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Салаты
- Салат из морской капусты с кукурузой – 25 гривен;
- Сельдь под шубой – 46 гривен;
- Бутерброд с семгой – 49 гривен;
- Бутерброд с икрой лососевой – 56 гривен;
- Язык заливной с хреном – 68 гривен;
- Холодец по-домашнему – 68 гривен;
- Филе семги порциями – 174 гривны;
- Тартар с семгой и авокадо – 252 гривны.
Первые блюда
- Суп гороховый с мясо-копчеными изделиями – 35 гривен.
Вторые блюда
- Яйцо куриное жареное – 10 гривен;
- Вареники на кефире с картофелем и шампиньонами – 36 гривен;
- Котлеты рубленые из курятины – 42 гривны;
- Омлет с сыром порционный – 47 гривен;
- Котлеты рыбные из филе хека – 43 гривны;
- Биточки из филе индюка паровые – 46 гривен;
- Хек жареный в яйце – 46 гривен;
- Каша тыквенная с рисом – 48 гривен;
- Печень жареная – 53 гривны;
- Сырники с изюмом со сметаной – 55 гривен;
- Блины "по-чешски" с яблоками и медом – 57 гривен;
- Котлета натуральная рубленая из свинины "Смакота" – 60 гривен;
- Котлеты рыбные "бужок" – 61 гривна;
- Куриные окорочка жареные – 61 гривна;
- Бабка творожная с изюмом и сметаной – 62 гривны;
- Котлета по-киевски – 65 гривен;
- Киш Лорен с семгой – 70 гривен;
- Блины с мясом "Киевские" – 70 гривен;
- Шашлык овощной – 74 гривны;
- Биточек "дижонский" – 74 гривны;
- Шашлык из курятины с перцем – 77 гривен;
- Бифштекс рубленый с яйцом – 80 гривен;
- Филе хека тушеное в томате с овощами – 84 гривны;
- Плов с курятиной – 89 гривен;
- Голубцы – 92 гривны;
- Блинчики "помпадур" – 99 гривен;
- Язык вареный – 111 гривен;
- Яйцо пашот – 122 гривны;
- Филе семги гриль – 182 гривны.
Гарниры
- Каша гречневая – 26 гривен;
- Картофельное пюре – 27 гривен;
- Капуста тушеная с яблоками – 65 гривен;
- Рагу из овощей – 71 гривна.
Десерты
- Желе фруктовое с вишней в стаканчике – 37 гривен;
- Десерт "Джелатто" в стаканчике – 78 гривен.
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