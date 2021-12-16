Цены на салаты в столовой Верховной Рады колеблются от 25 до 46 гривен. Больше всего здесь придется заплатить за блюда из рыбы и мяса. 16 декабря суп гороховый с мясо-копчеными изделиями был единственным первым блюдом из всех представленных в меню. Он стоит 35 гривен.

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В столовой Верховной Рады предлагают широкий спектр блюд / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Среди гарниров – каша гречневая (26 гривен) и картофельное пюре (27 гривен). Народные избранники могут полакомиться таким десертами: желе фруктовое с вишней в стаканчике (37 гривен) и десерт "Джелатто" в стаканчике (78 гривен).

Больше всего в столовой ВРУ придется заплатить за блюда из рыбы и мяса / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

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Полный список цен на блюда в столовой парламента

Меню столовой Верховной Рады Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Салаты

Салат из морской капусты с кукурузой – 25 гривен;

Сельдь под шубой – 46 гривен;

Бутерброд с семгой – 49 гривен;

Бутерброд с икрой лососевой – 56 гривен;

Язык заливной с хреном – 68 гривен;

Холодец по-домашнему – 68 гривен;

Филе семги порциями – 174 гривны;

Тартар с семгой и авокадо – 252 гривны.

Первые блюда

Суп гороховый с мясо-копчеными изделиями – 35 гривен.

Вторые блюда

Яйцо куриное жареное – 10 гривен;

Вареники на кефире с картофелем и шампиньонами – 36 гривен;

Котлеты рубленые из курятины – 42 гривны;

Омлет с сыром порционный – 47 гривен;

Котлеты рыбные из филе хека – 43 гривны;

Биточки из филе индюка паровые – 46 гривен;

Хек жареный в яйце – 46 гривен;

Каша тыквенная с рисом – 48 гривен;

Печень жареная – 53 гривны;

Сырники с изюмом со сметаной – 55 гривен;

Блины "по-чешски" с яблоками и медом – 57 гривен;

Котлета натуральная рубленая из свинины "Смакота" – 60 гривен;

Котлеты рыбные "бужок" – 61 гривна;

Куриные окорочка жареные – 61 гривна;

Бабка творожная с изюмом и сметаной – 62 гривны;

Котлета по-киевски – 65 гривен;

Киш Лорен с семгой – 70 гривен;

Блины с мясом "Киевские" – 70 гривен;

Шашлык овощной – 74 гривны;

Биточек "дижонский" – 74 гривны;

Шашлык из курятины с перцем – 77 гривен;

Бифштекс рубленый с яйцом – 80 гривен;

Филе хека тушеное в томате с овощами – 84 гривны;

Плов с курятиной – 89 гривен;

Голубцы – 92 гривны;

Блинчики "помпадур" – 99 гривен;

Язык вареный – 111 гривен;

Яйцо пашот – 122 гривны;

Филе семги гриль – 182 гривны.

Гарниры

Каша гречневая – 26 гривен;

Картофельное пюре – 27 гривен;

Капуста тушеная с яблоками – 65 гривен;

Рагу из овощей – 71 гривна.

Десерты

Желе фруктовое с вишней в стаканчике – 37 гривен;

Десерт "Джелатто" в стаканчике – 78 гривен.

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