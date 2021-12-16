Ціли на салати в їдальні Верховної Ради коливаються від 25 до 46 гривень. Найбільше тут доведеться заплатити за страви з риби та м’яса. 16 грудня суп гороховий з м’ясо-копченими виробами був єдиною першою стравою з усіх представлених у меню. Він коштує 35 гривень.

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Верховна Рада України, їдальна ВРУ, де годують народних депутатів України

У їдальні Верховної Ради пропонують широкий спектр страв / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Серед гарнірів – каша гречана (26 гривень) та картопляне пюре (27 гривень). Народні обранці можуть поласувати таким десертами: желе фруктове з вишнею в стаканчику (37 гривень) та десерт "Джелатто" в стаканчику (78 гривень).

Верховна Рада України, Їдальна ВРУ, де годують народних депутатів України

Найбільше у їдальні ВРУ доведеться заплатити за страви з риби та м’яса / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

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Повний список цін на страви в їдальні парламенту

Верховна Рада України, їдальна ВРУ, де годують народних депутатів України

Меню їдальні Верховної Ради України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Салати

  • Салат з морської капусти з кукурудзою – 25 гривень;
  • Оселедець під шубою – 46 гривень;
  • Бутерброд з сьомгою – 49 гривень;
  • Бутерброд з ікрою лососевою – 56 гривень;
  • Язик заливний з хріном – 68 гривень;
  • Холодець по-домашньому – 68 гривень;
  • Філе сьомги порціями – 174 гривні;
  • Тартар з сьомгою та авокадо – 252 гривні.

Перші страви

  • Суп гороховий з м’ясо-копченими виробами – 35 гривень.

Другі страви

  • Яйце куряче смажене – 10 гривень;
  • Вареники на кефірі з картоплею та печерицями – 36 гривень;
  • Котлети січені із курятини – 42 гривні;
  • Омлет з сиром порційний – 47 гривень;
  • Котлети рибні з філе хека – 43 гривні;
  • Биточки з філе індика парові – 46 гривень;
  • Хек смажений в яйці – 46 гривень;
  • Каша гарбузова з рисом – 48 гривень;
  • Печінка смажена – 53 гривні;
  • Сирники з родзинками зі сметаною – 55 гривень;
  • Млинці "по-чеськи" з яблуками і медом – 57 гривень;
  • Котлета натуральна січена зі свинини "Смакота" – 60 гривень;
  • Котлети рибні "бужок" – 61 гривня;
  • Курячі стегенця смажені – 61 гривня;
  • Бабка сирна з родзинками та сметаною – 62 гривні;
  • Котлета по-київські – 65 гривень;
  • Кіш Лорен з сьомгою – 70 гривень;
  • Млинці з м’ясом "Київські" – 70 гривень;
  • Шашлик овочевий – 74 гривні;
  • Биточок "діжонський" – 74 гривні;
  • Шашлик із курятини з перцем – 77 гривень;
  • Біфштекс січений з яйцем – 80 гривень;
  • Філе хека тушковане в томаті з овочами – 84 гривні;
  • Плов із курятиною – 89 гривень;
  • Голубці – 92 гривні;
  • Млинчики "помпадур" – 99 гривень;
  • Язик варений – 111 гривень;
  • Яйце пашот – 122 гривні;
  • Філе сьомги гриль – 182 гривні.

Гарніри

  • Каша гречана – 26 гривень;
  • Картопляне пюре – 27 гривень;
  • Капуста тушкована з яблуками – 65 гривень;
  • Рагу з овочів – 71 гривня.

Десерти

  • Желе фруктове з вишнею в стаканчику – 37 гривень;
  • Десерт "Джелатто" в стаканчику – 78 гривень.

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