Ціли на салати в їдальні Верховної Ради коливаються від 25 до 46 гривень. Найбільше тут доведеться заплатити за страви з риби та м’яса. 16 грудня суп гороховий з м’ясо-копченими виробами був єдиною першою стравою з усіх представлених у меню. Він коштує 35 гривень.

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У їдальні Верховної Ради пропонують широкий спектр страв / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Серед гарнірів – каша гречана (26 гривень) та картопляне пюре (27 гривень). Народні обранці можуть поласувати таким десертами: желе фруктове з вишнею в стаканчику (37 гривень) та десерт "Джелатто" в стаканчику (78 гривень).

Найбільше у їдальні ВРУ доведеться заплатити за страви з риби та м’яса / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

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Повний список цін на страви в їдальні парламенту

Меню їдальні Верховної Ради України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Салати

Салат з морської капусти з кукурудзою – 25 гривень;

Оселедець під шубою – 46 гривень;

Бутерброд з сьомгою – 49 гривень;

Бутерброд з ікрою лососевою – 56 гривень;

Язик заливний з хріном – 68 гривень;

Холодець по-домашньому – 68 гривень;

Філе сьомги порціями – 174 гривні;

Тартар з сьомгою та авокадо – 252 гривні.

Перші страви

Суп гороховий з м’ясо-копченими виробами – 35 гривень.

Другі страви

Яйце куряче смажене – 10 гривень;

Вареники на кефірі з картоплею та печерицями – 36 гривень;

Котлети січені із курятини – 42 гривні;

Омлет з сиром порційний – 47 гривень;

Котлети рибні з філе хека – 43 гривні;

Биточки з філе індика парові – 46 гривень;

Хек смажений в яйці – 46 гривень;

Каша гарбузова з рисом – 48 гривень;

Печінка смажена – 53 гривні;

Сирники з родзинками зі сметаною – 55 гривень;

Млинці "по-чеськи" з яблуками і медом – 57 гривень;

Котлета натуральна січена зі свинини "Смакота" – 60 гривень;

Котлети рибні "бужок" – 61 гривня;

Курячі стегенця смажені – 61 гривня;

Бабка сирна з родзинками та сметаною – 62 гривні;

Котлета по-київські – 65 гривень;

Кіш Лорен з сьомгою – 70 гривень;

Млинці з м’ясом "Київські" – 70 гривень;

Шашлик овочевий – 74 гривні;

Биточок "діжонський" – 74 гривні;

Шашлик із курятини з перцем – 77 гривень;

Біфштекс січений з яйцем – 80 гривень;

Філе хека тушковане в томаті з овочами – 84 гривні;

Плов із курятиною – 89 гривень;

Голубці – 92 гривні;

Млинчики "помпадур" – 99 гривень;

Язик варений – 111 гривень;

Яйце пашот – 122 гривні;

Філе сьомги гриль – 182 гривні.

Гарніри

Каша гречана – 26 гривень;

Картопляне пюре – 27 гривень;

Капуста тушкована з яблуками – 65 гривень;

Рагу з овочів – 71 гривня.

Десерти

Желе фруктове з вишнею в стаканчику – 37 гривень;

Десерт "Джелатто" в стаканчику – 78 гривень.

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