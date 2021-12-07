Об этом сообщил в эфире 24 каналу исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. Он отметил, что избрание руководителя САП продолжается еще с октября 2020 года.
Это может быть Татаров, – юрист о попытке затянуть избрание руководителя САП
Причина саботажа
По словам Боровика, основная причина саботажа – политический контроль САП и Национального антикоррупционного бюро Украины. Поскольку у генпрокурора Ирины Венедиктовой есть полный доступ к делам, которые ведутся в антикоррупционной прокуратуре.
Владимир Зеленский хорошо понимает, что его окружение, в частности Татаров, скорее всего, имеет непосредственное влияние на этот конкурс.
На кого давит Татаров
Как отметил эксперт, Зеленский заявлял, что проблем с конкурсом нет, а из Офиса Президента никто не вмешивается. Однако в комиссии есть 3 человека, которые аффилируют с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым.
Также Боровик добавил, что на самом деле процесс можно закончить через несколько часов. Однако члены комиссии – Евгений Соболь, Елена Бусол и Андрей Гуджал – всячески пытаются затянуть конкурс.
Боровик рассказал о причастности Татарова к саботажу в САП: смотрите видео
"Агенты влияния" Татарова
- Евгений Соболь ("Слуга народа") – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко.
- Елена Бусол ("За майбутнє") – доктор юридических наук, старшая научная сотрудница, заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета имени Владимира Вернадского.
- Андрей Гуджал ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ".