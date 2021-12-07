Про це повідомив в ефірі 24 каналу виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. Він зазначив, що обрання керівника САП тягнеться ще з жовтня 2020 року.

До теми Це може бути Татаров, – юристка про намагання затягнути обрання керівника САП

Причина саботажу

За словами Боровика, основна причина саботажу – політичний контроль САП і Національного антикорупційного бюро України. Оскільки у генпрокурорки Ірини Венедіктової є повний доступ до справ, які ведуть в антикорупційній прокуратурі.

Володимир Зеленський добре розуміє, що його оточення, зокрема Татаров, скоріш за все має безпосередній вплив на цей конкурс. Андрій Боровик Виконавчий директор Transparency International Ukraine

На кого тисне Татаров

Як зазначив експерт, Зеленський заявляв, що проблем із конкурсом немає, а з Офісу Президента ніхто не втручається. Однак, у комісії є 3 людей, які афілюють із заступником керівника ОП Олегом Татаровим.

Також Боровик додав, що насправді процес можна закінчити за декілька годин. Однак члени комісії – Євген Соболь, Олена Бусол і Андрій Гуджал – всіляко намагаються затягнути конкурс.

Боровик розповів про причетність Татарова до саботажу у САП: дивіться відео



"Агенти впливу" Татарова