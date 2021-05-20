Поэтому именно руководитель ОП должен нести ответственность. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.
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Татаров создает напряжение вокруг Офиса Президента, – Фесенко
По его словам, Владимир Зеленский дал понять, что благодаря Андрею Ермаку Олег Татаров появился в Офисе Президента. Впрочем добавил, в целом неизвестно, часто ли глава государства встречается именно с заместителем главы ОП.
Владимир Фесенко отметил, что вопрос относительно высказываний Татарова во время Революции Достоинства сейчас касается морально-политической ответственности. Ведь даже в 2014 году со стороны чиновника не было нарушения закона.
С этой точки зрения, назначение Татарова было ошибкой. Это создает напряжение вокруг ОП и дополнительные проблемы вокруг самого прездиента и его команды,
– пояснил он.
В то же время политолог подчеркнул, что другая тема – правовая. Речь идет о расследовании по делу Микитася.
По его мнению, ответственность – на генпрокуроре Ирине Венедиктовой. Поэтому расследование должно быть продолжено, должны быть обнародованы результаты.
"Если подтвердится реальная вина, что Татаров совершил определенные коррупционные преступления, то он должен нести ответственность", – подытожил Владимир Фесенко.
Дело Микитася и вероятная причастность Татарова: главное
- Олега Татарова подозревают в участии в коррупционной схеме бывшего депутата Максима Микитася. Речь идет о хищении квартир Нацгвардии и нанесении убытков в размере 81 миллиона гривен.
- 18 декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило заместителю руководителя ОП о подозрении.
- В декабре 2020 года дело Татарова забрали от НАБУ и передали в Государственное бюро расследований. В то же время чиновник пытается обжаловать в суде вручение ему подозрения.