Поэтому именно руководитель ОП должен нести ответственность. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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Татаров создает напряжение вокруг Офиса Президента, – Фесенко

По его словам, Владимир Зеленский дал понять, что благодаря Андрею Ермаку Олег Татаров появился в Офисе Президента. Впрочем добавил, в целом неизвестно, часто ли глава государства встречается именно с заместителем главы ОП.

Владимир Фесенко отметил, что вопрос относительно высказываний Татарова во время Революции Достоинства сейчас касается морально-политической ответственности. Ведь даже в 2014 году со стороны чиновника не было нарушения закона.

С этой точки зрения, назначение Татарова было ошибкой. Это создает напряжение вокруг ОП и дополнительные проблемы вокруг самого прездиента и его команды,

– пояснил он.

Обратите внимание! Олег Татаров работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины, когда президентом был Виктор Янукович. Во время Революции Достоинства он отметился рядом скандальных заявлений. В частности, что "работники милиции не использовали огнестрельное оружие".

В то же время политолог подчеркнул, что другая тема – правовая. Речь идет о расследовании по делу Микитася.

По его мнению, ответственность – на генпрокуроре Ирине Венедиктовой. Поэтому расследование должно быть продолжено, должны быть обнародованы результаты.

"Если подтвердится реальная вина, что Татаров совершил определенные коррупционные преступления, то он должен нести ответственность", – подытожил Владимир Фесенко.

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