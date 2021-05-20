Відтак саме керівник ОП має нести відповідальність. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

До теми Татаров – професійна людина, – Зеленський про скандал в ОП

Татаров створює напругу навколо Офісу Президента, – Фесенко

За його словами, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що завдяки Андрію Єрмаку Олег Татаров з'явився в Офісі Президента. Втім додав, загалом невідомо, чи часто очільник держави зустрічається саме з заступником очільника ОП.

Володимир Фесенко зауважив, що питання щодо висловлювань Татарова під час Революції Гідності наразі стосується морально-політичної відповідальності. Адже навіть у 2014 році з боку чиновника не було порушення закону.

З цієї точки зору, призначення Татарова було помилкою. Це створює напругу навколо ОП і додаткові проблеми навколо й самого президента та його команди,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Олег Татаров працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України, коли президентом був Віктор Янукович. Під час Революції Гідності він відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, що " працівники міліції не використовували вогнепальної зброї".

Водночас політолог підкреслив, важливою є інша тема – правова. Мовиться про розслідування у справі Микитася.

На його думку, відповідальність – на генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Відтак розслідування має бути продовжено, мають бути оприлюднені результати.

"Якщо підтвердиться реальна провина, що Татаров скоїв певні корупційні злочини, то він має нести відповідальність", – підсумував Володимир Фесенко.

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