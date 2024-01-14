В то же время журналисты-расследователи Slobodna Dalmacija рассказали, что в день продажи Глиняная также сообщила полиции региона Макарска о краже. В частности, у женщины исчезли сумка, компьютер и деньги.

К теме Поставщик яиц по 17 гривен владеет гостиницами в Хорватии: расследователи удивили списком

Глиняная продала свои отели в Хорватии

Журналисты отметили, что владелица компании "Актив компани" все же продала компании, управлявшие долями в гостиницах "Mirari", "Ora" и "Luxe" в Хорватии. Женщина передала право собственности хорвату Диану Яхефендичу, самому известному предпринимателю из Сплита.

В то же время расследователи выяснили, что у Глиняной есть дом в населенном пункте Стомарица в Бреле. Площадь этого дома составляет 545 квадратных метров, где только двор имеет метраж более чем в 300 квадратов. По данным журналистов, Глиняна приобрела его в 2016 году у мужчины из Брелы, который сейчас проживает в Германии.

Украинку якобы обокрали в день продажи отелей

Расследователи также отметили, что Глиняная в день продажи своих гостиниц обратилась в отдел полиции. Женщина сообщила хорватским правоохранителям о мошенничестве.

По словам женщины, она "случайно и неосторожно оставила сумку перед своим уединенным домом, которая исчезла мгновенно". По неофициальным данным, в пропавшей сумке были ноутбук, USB, пять мобильных телефонов, личные документы, банковские карты и 16 тысяч евро.

Журналисты "Цензор.Нет" отметили, что общая сумма ущерба Глиняной может составить 27 тысяч евро. В то же время хорватские СМИ узнали в полиции, что перед зданием в день кражи украинки видели только грузовик коммунального предприятия, не имеющий никакого отношения к пропавшим вещам.

Кроме того, расследователи Slobodna Dalmacija сомневаются, что дом был пуст. Ведь все окна на чердаке были открыты. Более того, в здании с не менее 10 камерами стояла белая Toyota с украинскими номерами.

Глиняная имела имущество в Хорватии