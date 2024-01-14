Водночас журналісти-розслідувачі Slobodna Dalmacija розповіли, що у день продажу Глиняна також повідомила до поліції регіону Макарська про крадіжку. Зокрема, у жінки зникли сумка, комп'ютер та гроші.

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Глиняна продала свої готелі у Хорватії

Журналісти зазначили, що власниця компанії "Актив компані" все ж продала компанії, які управляли частками в готелях "Mirari", "Ora" і "Luxe" у Хорватії. Жінка передала право власності хорвату Діяну Яхєфендічу, найвідомішому підприємцю зі Спліту.

Водночас розслідувачі з'ясували, що Глиняна має будинок у населеному пункті Стомариця в Брелі. Площа цього будинку складає 545 квадратних метрів де лише двір має метраж у понад 300 квадратів. За даними журналістів, Глиняна придбала його у 2016 році в чоловіка з Брели, який наразі проживає в Німеччині.

Українку буцімто обікрали у день продажу готелів

Розслідувачі також зазначили, що Глиняна у день продажу своїх готелів звернулася до відділу поліції. Жінка повідомила хорватським правоохоронцям про шахрайство.

За словами жінки, вона "випадково та необережно залишила сумку перед своїм усамітненим будинком, яка зникла миттєво". За неофіційними даними, у зниклій сумці були ноутбук, USB, п'ять мобільних телефонів, особисті документи, банківські картки та 16 тисяч євро.

Журналісти "Цензор.Нет" зазначили, що загальна сума збитків Глиняної може становити 27 тисяч євро. Водночас хорватські ЗМІ дізналися у поліції, що перед будинком у день крадіжки українки бачили лише вантажівку комунального підприємства, яка не має жодного стосунку до зниклих речей.

Крім того, розслідувачі Slobodna Dalmacija сумніваються, що будинок був порожнім., адже всі вікна на горищі були відчинені. Ба більше, у будівлі із щонайменше 10 камерами, стояла біла Toyota з українськими номерами.

Глиняна мала майно у Хорватії