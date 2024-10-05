Об этом заявили в Хмельницкой областной организации партии "Слуга Народа". Также политсила инициировала ее отзыв из облсовета.

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Наша партийная организация придерживается принципов нулевой толерантности к коррупции и имеет конкретную позицию в отношении таких лиц: они должны быть наказаны в соответствии с требованиями закона,

– говорится в сообщении.

По данным "Честно" Татьяна Крупа беспартийная. В облсовете чиновница входит в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

А на сайте облсовета сообщалось, что Крупа в 2021 году возглавила депутатскую группу "За семейные ценности".

Известно, что в 2015 году Крупа баллотировалась в Хмельницкий областной совет от "Блока Петра Порошенко", но неудачно. Через 5 лет она решила снова попробовать себя в политике от "Слуги народа".

Татьяне Крупе грозит 10 лет заключения

5 октября правоохранители ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе.

О незаконном обогащении руководительницы МСЭК стало известно вчера. Во время обысков у нее дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.