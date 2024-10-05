Про це заявили у Хмельницькій обласній організації партії "Слуга Народу". Також політсила ініціювала її відкликання з облради.

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Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб: вони мають бути покарані відповідно до вимог закону,

– ідеться у повідомленні.

За даними "Чесно" Тетяна Крупа безпартійна. В облраді посадовиця входить до комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

А на сайті облради повідомлялось, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу "За сімейні цінності".

Відомо, що у 2015 році Крупа балотувалась до Хмельницької обласної ради від "Блоку Петра Порошенка", але невдало. Через 5 років вона вирішила знову спробувати себе в політиці від "Слуги Народу".

Тетяні Крупі загрожує 10 років ув'язнення

5 жовтня правоохоронці ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

Про незаконне збагачення керівниці МСЕК стало відомо вчора. Під час обшуків у неї вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.