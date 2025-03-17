Главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили в конце февраля этого года с должности, которую она занимала. В частности, это произошло 24 февраля 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, в котором об этом рассказал первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук.

Смотрите также В Украине после проверки решений МСЭК отменили инвалидность почти 300 чиновникам

Крупу уволили с должности

Татьяну Крупу уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.

"После принятого решения о ликвидации МСЭК, об этом сообщили всем работникам. Соответственно и Татьяну Крупу проинформировали письмом. Мы получили подтверждение, что она ознакомилась с решением. От нее получили письмо о том, кому передать трудовую книжку после ее увольнения. Соответственно было издано распоряжение, когда истекал двухмесячный срок, который предусмотрен законодательством. И с 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена", – рассказал он.

Смотрите также Миллионы долларов, автопарк, недвижимость в Европе: что есть в собственности главы МСЭК в Хмельницкой области

Напомним, что скандал разгорелся 4 октября 2024 года. Тогда работники ГБР в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.