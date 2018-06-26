Татьяна Москалькова не смогла встретиться с Одинцовым из-за недостатка документов

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова не смогла встретиться с "крымским дизертиром" Максимом Одинцовым, потому что не предоставила соответствующих документов. Она приехала только с нотой от российского МИД, которую передала руководителю СИЗО.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Анна Сердюк.

Читайте также: "Список Сенцова": о каждом украинском пленнике снимают короткометражный фильм

По словам журналистки, Москалькова приехала в Лукьяновское СИЗО, однако отметила, что синхронности между украинской и российской омбудсвумен не будет, потому договориться не удалось. На предыдущей встрече они обсудили дорожную карту, но не подписали ее.

К сожалению, она не была подписана Денисовой, потому что она приехала в то время, когда я была в командировке. Мое приглашение в Омск не было услышано, и я очень надеюсь, что мы сможем встретиться, продолжить наш диалог и подпишем меморандум о принципах и дорожную карту. Это условие любых переговоров.

– сказала Татьяна Москалькова.

"Руководитель СИЗО сказал, что не хватает документов для посещения – это разрешение Министерства юстиции и других договоренностей. Решение этого вопроса наверняка займет немного времени. Наш телефонный разговор с Людмилой Денисовой пока не дает оптимизма сделать вывод, что мы можем дальше двигаться на встречу друг другу", – заявила российская представительница.

Москалькова также заявила, что не имеет механизма как посещать пленников с двойным гражданством, ждать в Украине она не собирается, поэтому поедет домой. По словам российского представителя, украинские заключенные Кремля чувствуют себя хорошо. Однако адвокаты и родственники этой информации не доверяют.