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Тетяна Москалькова не змогла зустрітися з Одинцовим через нестачу документів

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Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова не змогла зустрітися з "кримським дизертиром" Максимом Одинцовим, бо не надала відповідних документів. Вона приїхала лише з нотою від російського МЗС, яку передала керівникові СІЗО.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Сердюк.

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За словами журналістки, Москалькова приїхала до Лукянівського СІЗО, однак зазначила, що синхронності між українською і російською омбудсвумен не буде, бо домовитися не вдалося. На попередній зустрічі вони обговорили дорожню карту, але не підписали її.

На жаль, вона не була підписана Денисовою, тому що вона приїхала в той час, коли я була у відряджені. Моє запрошення в Омськ не було почуте, і я дуже надіюся, що ми зможемо зустрітися, продовжити наш діалог і підпишемо меморандум про принципи і дорожню карту. Це умова будь-яких переговорів.
– сказала Тетяна Москалькова.

"Керівник СІЗО сказав, що не вистачає документів для відвідин – це дозвіл Міністерства юстиції і деяких інших домовленостей. Вирішення цього питання напевно займе трохи часу. Наша телефонна розмова з Людмилою Денісовою поки не дає оптимізму: зробити висновок, що ми можемо далі рухатися на зустріч один одному", – заявила російська представниця.

Москалькова також заявила, що не має механізму як відвідувати бранців з подвійним громадянством, чекати в Україні вона не збирається, тому поїде додому. За словами російського представника, українські в’язні Кремля почувають себе добре. Проте адвокати і родичі цій інформації не довіряють.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники Олег Сенцов Роман Сущенко
Джерело: 24 канал
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