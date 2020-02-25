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      Татьяне Чорновол объявили о подозрении: в чем ее обвиняют

      - Читати новину українською
      Татьяна Чорновол / news.meta.ua

      Экс-депутату Татьяне Чорновол объявили о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Подозрение объявлено из-за событий, которые произошли 18 октября 2019 года во время судебного заседания над народным депутатом VIII созыва Сергеем Пашинским.

      Чорновол отобрала у журналиста телефон. Таким образом, она прекратила видеосъемку. Об этом сообщили в пресс-служба ГБР.

      К слову: Черновол поскандалила в ГБР: попала она туда через забор с колючей проволокой – видео

      В Бюро не назвали имени Черновол, однако в день события глава НСЖУ Сергей Томиленко писал о том, что журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда над Пашинским.

      В случае доказательства вины Чорновол грозит штраф до 850 гривен, или арест до шести месяцев.

      Важно! Под домашний арест Пашинского отправили 18 декабря 2019года. Жо этого экс-нардепа 2 месяца держали под стражей без права внесения залога. В Генпрокуратуре времен Юрия Луценко расследование дела прекратили, заявив, что Пашинский оборонялся, поэтому это исключает его уголовную ответственность. Однако уже в октябре 2019 года ГБР вручило экс-нардепу подозрение.

      В чем обвиняют Пашинского?
      В том, что он умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Произошло это 31 декабря 2016 года из-за инцидента на дороге. По версии Пашинского, он едва не врезался в микроавтобус, который стоял на проезжей части. Когда же вышел из машины, чтобы разобраться с ситуацией, Химикус ударил его бутылкой по голове. Пашинский говорит, что стрелял в ногу мужчине, обороняясь. Однако, по версии потерпевшего, Пашинский сразу угрожал ему пистолетом.

      Что известно о недавнем скандале в ГБР через Чорновол

      Отметим, что в конце января экс-нардеп снова попала в скандал. Она перелезла через забор, пробралась на брифинг ГБР, а впоследствии заявила, что сотрудники Бюро подвернули ей ногу. В своем избиении экс-нардеп обвинила Андрея Калашника – руководителя Управления спецназначения ГБР. Правда, сама Чорновол назвал его просто "лицом с азовской бородой".

      В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГБР заявили, что Татьяна Чорновол не получала аккредитацию, и, скорее всего, попала в зал с черного хода, перелезши через забор.

      В Бюро подчеркнули, что действия Чорновол сопровождалось особой дерзостью, а именно – она оказала сопротивление представителю власти, пресекавшего ее хулиганские действия.

      Татьяна Черновол через забор залезла в ГБР: смотрите видео

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины СМИ Журналисты Государственное бюро расследований Татьяна Черновол Новости политики
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