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      Тетяні Чорновол оголосили про підозру: у чому її звинувачують

      - Читать новость на русском
      Тетяна Чорновол / news.meta.ua

      Ексдепутатці Тетяні Чорновіл оголосили про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста. Підозру оголошено через події, які сталися 18 жовтня 2019 під час судового засідання над народним депутатом VIII скликання Сергієм Пашинським.

      Чорновол відібрала у журналіста телефон. Таким чином, вона припинила відеозйомку. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

      До слова: Чорновол поскандалила в ДБР: потрапила вона туди через паркан із колючим дротом – відео

      У Бюро не назвали імені Чорновол, однак у день події глава НСЖУ Сергій Томіленко писав про те, що журналіст видання "Правовий контроль України" Дмитро Кучер заявляв, що 18 жовтня вона вирвала телефон у нього з рук у залі засідань суду над Пашинським.

      У разі доведення провини Чорновол загрожує штраф до 850 гривень, або арешт до шести місяців.

      Важливо! Під домашній арешт Пашинського відправили 18 грудня 2019 року. До цього екснардепа 2 місяці тримали під вартою без права внесення застави. У Генпрокуратурі часів Юрія Луценка розслідування справи припинили, заявивши, що Пашинський оборонявся, тому це виключає його кримінальну відповідальність. Однак вже у жовтні 2019 року ДБР вручило екснардепу підозру.

      У чому звинувачують Пашинського?У тому, що він навмисне вистрілив з нагородного пістолета у ногу мешканцеві Київщини В'ячеславу Хімікусу. Сталося це 31 грудня 2016 року через інцидент на дорозі. За версією Пашинського, він ледь не врізався в мікроавтобус, що стояв на проїжджій частині. Коли ж вийшов із авта, аби розібратися з ситуацією, Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Пашинський каже, що стріляв у ногу чоловіку, обороняючись. Однак, за версією потерпілого, Пашинський відразу погрожував йому пістолетом.

      Що відомо про нещодавній скандал у ДБР через Чорновол

      Відзначимо, що наприкінці січня екснардепка знову потрапила у скандал. Вона перелізла через паркан, пробралася на брифінг ДБР, а згодом заявила, що співробітники Бюро скрутили їй ногу. У власному побитті екснардепка звинуватила Андрія Калашника – керівника Управління спецпризначення ДБР. Щоправда, сама Чорновол назвала його просто "особою з азовською бородою".

      У коментарі 24 каналу у пресслужбі ДБР заявили, що Тетяна Чорновол не отримувала акредитацію, та, швидше за все, потрапила до зали з чорного ходу, перелізши через паркан.

      У Бюро наголосили, що дії Чорновол супроводжувалось особливою зухвалістю, а саме вона чинила опір представникові влади, який припиняв її хуліганські дії.

      Тетяна Чорновол через паркан залізла у ДБР: дивіться відео

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Журналісти Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
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