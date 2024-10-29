Женщину разыскивали весь день. Об обстоятельствах трагедии сообщает ПРЗ "Милена".

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Оставила записку и ушла из дома

28 октября поисково-спасательный отряд "Милена" объявил об исчезновении 30-летней Татьяны Корж, жительницы города Шахтерское (бывший Першотравенск). Известно, что женщина рано утром покинула дом и ушла в неизвестном направлении.

В местных группах в соцсетях сообщали, что Татьяна оставила дома предсмертную записку. По словам знакомых, она находилась в подавленном состоянии.



Татьяна Корж / Фото из соцсетей

Поиски женщины продолжались в течение дня, в них участвовали волонтеры и полиция. К сожалению, вечером её нашли мертвой.

Напомним, в Днепре суд вынес приговор трем местным жителям, которые пытались убить общественного деятеля. Свою вину злоумышленники так и не признали. Их задержали еще в 2021 году. Они получили заказ на убийство активистки Натальи Эшонкуловой. Женщина заявила, что ее хотели "убрать" за "антирейдерскую деятельность".