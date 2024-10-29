Жінку розшукували увесь день. Про обставини трагедії повідомляє ПРЗ "Мілена".

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Залишила записку і пішла з дому

28 жовтня пошуково-рятувальний загін "Мілена" оголосив про зникнення 30-річної Тетяни Корж, мешканки міста Шахтарське (колишній Першотравенськ). Відомо, що жінка рано вранці залишила дім і пішла у невідомому напрямку.

У місцевих групах у соцмережах повідомляли, що Тетяна залишила вдома передсмертну записку. За словами знайомих, вона перебувала у пригніченому стані.



Тетяна Корж / Фото з соцмереж

Пошуки жінки тривали протягом дня, у них брали участь волонтери та поліція. На жаль, увечері її знайшли мертвою.

Нагадаємо, у Дніпрі суд виніс вирок трьом місцевим мешканцям, які намагалися вбити громадську діячку. Свою провину зловмисники так і не визнали. Їх затримали ще у 2021 році. Вони отримали замовлення на вбивство активістки Наталії Ешонкулової. Жінка заявила, що її хотіли "прибрати" за "антирейдерську діяльність".