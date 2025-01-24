Суд продлил арест, но значительно уменьшил залог руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе

Руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе продлили арест и снова уменьшили залог. Ее подозревают в незаконном обогащении благодаря схеме для уклонистов, которым она, вероятно, ставила фиктивные диагнозы.

Судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения в четверг, 23 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Высшего антикоррупционного суда.

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Сумму залога за Крупу уменьшили почти вдвое

Татьяна Крупа останется под стражей еще на 60 суток – до 23 марта 2025 года. В то же время ей уменьшили сумму залога почти вдвое.

Следственный судья определила другой размер залога, что составляет 260 миллионов гривен. В случае внесения залога в определенном следственной судьей размере, будет считаться, что к подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога,

– говорится в сообщении ВАКС.

К слову, еще в октябре 2025 года сумма залога составляла 500 миллионов гривен.

Если же залог будет внесен, Крупа обязана будет прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье, суда.

Ей также не позволят покидать пределы Хмельницкого без разрешения и обяжут воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

Кроме того, подозреваемой придется сообщать об изменении своего места жительства и сдать в уполномоченный орган документы для выезда за границу.

Напомним, что семья Крупы обзавелась многочисленной недвижимостью и роскошными автомобилями, а на зарубежных счетах самой подозреваемой обнаружили миллионы. Большинство этого богатства семья нажила в течение последних двух лет.