Члены организации аргументировали такое решение тем, что российская организация не выполнила обязательства по членству. Убивая и пытая украинцев, Россия не придерживалась целей и деятельности Глобального альянса.

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Россия решила "отмазаться"

Очень цинично, что перед заседанием Москалькова объявила, что Россия сама выходит из ENNHRI. Однако она не могла также уйти без традиционной чепухи.

В своей "прощальной" речи Москалькова рассказала о биолаборатории США в Украине и упоминала о нарушениях прав человека во Франции во время протестов. Собственно, эти тезисы очень странно звучат от представителя страны-агрессорки.

Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с их стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными,

– прокомментировал омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что Россия совершает геноцид украинцев, тем самым нарушая все нормы международного гуманитарного права назад. Следовательно, говорит Лубинец, страна-агрессорка должна быть исключена из всех международных организаций.

"Мир видит правду и делает выводы", – резюмировал омбудсман.

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