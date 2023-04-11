Члены организации аргументировали такое решение тем, что российская организация не выполнила обязательства по членству. Убивая и пытая украинцев, Россия не придерживалась целей и деятельности Глобального альянса.
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Россия решила "отмазаться"
Очень цинично, что перед заседанием Москалькова объявила, что Россия сама выходит из ENNHRI. Однако она не могла также уйти без традиционной чепухи.
В своей "прощальной" речи Москалькова рассказала о биолаборатории США в Украине и упоминала о нарушениях прав человека во Франции во время протестов. Собственно, эти тезисы очень странно звучат от представителя страны-агрессорки.
Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с их стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными,
– прокомментировал омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что Россия совершает геноцид украинцев, тем самым нарушая все нормы международного гуманитарного права назад. Следовательно, говорит Лубинец, страна-агрессорка должна быть исключена из всех международных организаций.
"Мир видит правду и делает выводы", – резюмировал омбудсман.
В ООН опубликовали отчет о преступлениях Кремля в Украине
- В конце марта ООН опубликовала отчет, в котором зафиксировали 133 жертвы сексуального насилия, в том числе 45 женщин, 85 мужчин и троих девочек. Все эти преступления совершили русские солдаты на территории Украины.
- В докладе отметили, что сексуальное насилие часто происходило во время заключения под стражу, а также в районах, находящихся под российской оккупацией.
- Однако от рук захватчиков пострадали не только мирные жители, но и военные. В новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что есть факты, когда враг без суда и следствия казнил бойцов ВСУ.
- Кроме того, оккупанты использовали наших защитников как "живой щит". Еще по меньшей мере два украинских героя погибли в плену из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.