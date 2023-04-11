Члени організації аргументували таке рішення тим, що російська організація не виконала зобов'язання щодо членства. Вбиваючи та катуючи українців, Росія не дотримувалась цілей та діяльності Глобального альянсу.

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Росія вирішила "відмазатись"

Дуже цинічно, що перед засіданням Москалькова оголосила, що Росія нібито сама виходить з ENNHRI. Однак вона не могла також піти без традиційних нісенітниць.

У своїй "прощальній" промові Москалькова розповіла за біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів. Власне, ці тези дивно звучать від представника країни-агресорки.

Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими,

– прокоментував омбудсман України Дмитро Лубінець.

Він додав, що Росія чинить геноцид українців, тим самим порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права тому. А відтак, каже Лубінець, країна-агресорка повинна бути виключена зі всіх міжнародних організацій.

"Світ бачить правду і робить висновки", – резюмував омбудсман.

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