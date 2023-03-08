Москалькова стверджує, начебто Україна та Росія домовилися обміняти 160 на 160 людей, але згодом кількість осіб на обмін нібито зменшилась до 90. Росіянка озвинувачує в цьому Україну.

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Реакція України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що Україна завжди забирає всіх, кого Росія пропонує: і військових, і цивільних.

Обмбудсменка не є суб’єктом перемовин під час обмінів. Попри це, Москалькова вкотре озвучує тези, потрібні росіянам для розхитування українського суспільства.